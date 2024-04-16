У церкві кажуть, що люди, які не хочуть хрестити малюка, не відхрещуються від Ісуса Христа. Приймати рішення потрібно зважено, а не піддаватися під якийсь вплив, тим паче забобон, передає LifeStyle 24.

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Чи можна відмовлятися хрестити дитину

Священники стверджують – якщо людина не готова хрестити дитину, то цього можна не робити. Просто потрібно все правильно пояснити батькам, аби не образити їхні почуття. Таке важливе рішення необхідно приймати добровільно, аби велика відповідальність перед Господом не стала тягарем.

Якщо ви не готові стати хрещеними батьками, це не вважається поганим вчинком чи гріхом. Варто розуміти, що між дитиною та хрещеними батьками виникають особливі стосунки, засновані на духовній спорідненості. Тож гріхом буде відмовитися виконати свою місію в житті дитини після хрещення,

– йдеться у дописі Православної церкви України.

Людям варто обдумати, чому поки не готові бути хрещеними батьками. Так вони подолають усі свої страхи, вдосконаляться та, цілком ймовірно, що у майбутньому стануть чудовими духовними наставниками для дитини.

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