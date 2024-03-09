Астрологи назвали четыре знака зодиака, которые имеют склонность быть энергетическими вампирами. В частности, это Рыбы, Рак, Скорпион и Водолей, пишет LifeStyle 24.

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Рыбы

Представители этого знака имеют тенденцию поглощать эмоциональную энергию людей вокруг. Они очень чувствительны.

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Рак

Раки обычно очень эмоциональны и эмпатичны. В то же время они могут слишком сильно поглощать энергию других.

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Скорпион

Представители этого знака имеют сильную склонность к поглощению эмоциональной энергии других людей. Они могут быть очень страстными и интенсивными.

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Водолей

Водолеи имеют тенденцию поглощать энергию других из-за большой эмоциональной чувствительности и природной способности сочувствовать. Впрочем, это может негативно влиять на собственное эмоциональное состояние.

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