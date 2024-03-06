Это время исцеления, пробуждения и исполнения желаний, эмоциональное и одновременно волшебное. На несколько дней физическое и материальное отойдет на второй план, отметила астролог Марина Скади (Соколова).

Важно Магнитные бури в марте принесут много проблем 4 знакам зодиака: кто в списке

Чего ждать от новолуния в Рыбах

Рыбы – последний символ зодиакальной среды, являются основой нового цикла. Этот третий знак стихии Воды связан с безграничными просторами мирового океана. Знак творчества, сентиментальности, мечтаний, интуиции, эмоциональной глубины.

Молодая Луна в этом знаке затрагивает тонкие струны человеческой души и погружает в воспоминания,

– рассказала астролог.

Интересно, что в новолуние Солнце и Луна образуют аспект соединения – много Солнца, впрочем, мало Луны. Поэтому, отметила Скади, интуиции в день новолуния лучше не доверять, потому что она может вас подвести.

Новолуние 10 марта в 11:00 по киевскому времени покажет ориентиры, то, на что необходимо обратить внимание, чтобы все начинания оказались успешными. В момент новолуния загадайте желание, как можно детальнее визуализируя его,

– подчеркнула Соколова.

Добавила, что период с 10 до 12 марта можно использовать для поиска духовной поддержки. Важно проявлять искренность, чтобы глубже заглянуть в себя, найти ответы на самые сложные вопросы.

В этот период могут особенно проявляться сострадание и милосердие. Легче начать жизнь с чистого листа.

Астролог заметила, поскольку Рыбы – знак, завершающий зодиак, многим придется подбить черту, закрыть некоторые разделы жизни, прежде чем перейти на новый этап.

"Пришло время оставить позади собственные страхи, найти силы и мужество для нового начала. Это хорошее время, чтобы простить тех, кто обидел нас, попросить прощения или простить себя за прошлые ошибки", – отметила Скади.