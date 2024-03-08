Близнецы, Лев и Рак, не игнорируйте сигналы своего организма. Позвольте себе немного больше отдохнуть, пишет LifeStyle 24.
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Близнецы
Вам стоит позаботиться о здоровье во время магнитных бурь, избегать стрессовых ситуаций и отдавать предпочтение спокойным методам релаксации. Важно также придерживаться правильного питания и режима сна.
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Рак
В этот период больше времени отводите на отдых, особенно на свежем воздухе, принимайте витамины и минералы. Также полезно заниматься физическими упражнениями, которые позволят поддерживать тело в хорошей форме.
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Лев
Помните о важности регулярных медицинских осмотров, избегайте перегрузок и переохлаждений. Для поддержания хорошего самочувствия рекомендуется употреблять много воды и продуктов, содержащих витамины.
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