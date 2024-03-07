Повышение заработной платы в первый месяц весны ждет Козерога, Водолея, Скорпиона и Близнецов, пишет LifeStyle 24.
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Козерог
В этом месяце можете ждать повышения зарплаты благодаря своей настойчивости, ответственности и трудолюбия. Ваши усилия и преданность компании будут высоко оценены руководителем.
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Водолей
В марте вам поднимут зарплату. Впрочем, для этого придется сделать то, о чем постоянно думаете, но переживаете решиться. Поверьте, у вас все получится.
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Близнецы
Руководитель пересмотрит вашу зарплату уже в марте. Ожидайте значительное повышение. Все благодаря сообразительности, коммуникабельности и аналитическим способностям.
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Скорпион
Вас ждет финансовый успех. Упорный труд и уверенность в себе станут основой для получения дополнительных финансовых выгод. Кроме того, возможен карьерный рост.
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