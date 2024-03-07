Підвищення заробітної плати в перший місяць весни чекає на Козорога, Водолія, Скорпіона та Близнюків, пише LifeStyle 24.

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Козоріг

Цього місяця можете чекати підвищення зарплати завдяки своїй наполегливості, відповідальності та працьовитості. Ваші зусилля та відданість компанії будуть високо оцінені керівником.

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Водолій

У березні вам піднімуть зарплату. Втім, для цього доведеться зробити те, про що постійно думаєте, але переживаєте наважитися. Повірте, у вас все вийде.

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Близнюки

Керівник перегляне вашу зарплату вже в березні. Очікуйте значте підвищення. Усе завдяки кмітливості, комунікабельності та аналітичним здібностям.

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Скорпіон

На вас чекає фінансовий успіх. Наполеглива праця та впевненість у собі стануть основою стати для отримання додаткових фінансових вигод. Окрім того, можливе кар'єрне зростання.

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