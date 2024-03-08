Близнюки, Лев і Рак, не ігноруйте сигнали свого організму. Дозвольте собі трохи більше відпочити, пише LifeStyle 24.

Важливо Магнітні бурі в березні: календар несприятливих дат

Близнюки

Вам варто подбати про здоров'я під час магнітних бур, уникати стресових ситуацій і віддавати перевагу спокійним методам релаксації. Важливо також дотримуватися правильного харчування та режиму сну.

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Рак

У цей період більше часу відводьте на відпочинок, особливо на свіжому повітрі, приймайте вітаміни та мінерали. Також корисно займатися фізичними вправами, які дозволять підтримувати тіло у хорошій формі.

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Лев

Пам'ятайте про важливість регулярних медичних оглядів, уникайте перевантажень і переохолоджень. Для підтримки гарного самопочуття рекомендується вживати багато води та продуктів, що містять вітаміни.

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