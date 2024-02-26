Коли чекати посилення сонячних спалахів у перший місяць весни, які дні будуть несприятливими в березні, передає LifeStyle 24.

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Магнітні бурі в березні

Зауважимо, що за орієнтовними прогнозами, у перший місяць весни переважатиме низька метеоактивність. Зокрема, K-INDEX буде 2. Попередньо, такий рівень утримається впродовж 1 – 23 березня.

Уже 24 числа K-INDEX може сягнути 3. Тож поки що висока метеоактивність не очікується.

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Рівень метеоактивності у березні / Скриншоти LifeStyle 24

Коротка довідка. Сонячні спалахи (сонячна буря, геомагнітні бурі) — внутрішні реакції Сонця. Зокрема, викиди сонячної маси, спалахи на поверхні та інші дії, в результаті яких енергія розсіюється від Сонця в усіх напрямках, включаючи Землю, стикаючись з його магнітосферою, провокує геомагнітну активність.