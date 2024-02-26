Когда ждать усиления солнечных вспышек в первый месяц весны, какие дни будут неблагоприятными в марте, передает LifeStyle 24.

Важно Что категорически нельзя делать во время магнитных бурь в феврале

Магнитные бури в марте

Заметим, что по ориентировочным прогнозам, в первый месяц весны будет преобладать низкая метеоактивность. В частности, K-INDEX будет 2. Предварительно, такой уровень удержится в течение 1 – 23 марта.

Уже 24 числа K-INDEX может достичь 3. Поэтому пока высокая метеоактивность не ожидается.

Интересно Земля столкнулась с масштабной магнитной бурей, которая продлится три дня

Уровень метеоактивности / Скриншоты LifeStyle 24

Краткая справка. Солнечные вспышки (солнечная буря, геомагнитные бури) - внутренние реакции Солнца. В частности, выбросы солнечной массы, вспышки на поверхности и другие действия, в результате которых энергия рассеивается от Солнца во всех направлениях, включая Землю, сталкиваясь с его магнитосферой, провоцирует геомагнитную активность.