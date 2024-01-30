Так, під час магнітних бур у лютому важливо дотримуватися певних обмежень. Що не можна робити у цей період, пише 24 Канал.

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Що не можна робити під час магнітних бур

Під час магнітних бур не варто займатися надмірною фізичною активністю. Адже це може посилити втому та стрес.

Не використовуйте зайву техніку, якщо це не є необхідним. Оскільки магнітні бури можуть впливати на її роботу.

Не закривайте очі на погіршення самопочуття. Важливо уникати стресу. Займіться релаксаційними практиками. Це допоможе зберегти емоційний баланс під час магнітних бур.

Також важливо дотримуватися здорового харчування, пити достатню кількість води та відпочивати належним чином, щоб підтримувати загальний тонус організму під час магнітних бур.

Зверніть увагу Земля зіткнулася з масштабною магнітною бурею, яка триватиме три дні

Коротка довідка. Сонячні спалахи (сонячна буря, геомагнітні бурі) — внутрішні реакції Сонця. Зокрема, викиди сонячної маси, спалахи на поверхні та інші дії, в результаті яких енергія розсіюється від Сонця в усіх напрямках, включаючи Землю, стикаючись з його магнітосферою, провокує геомагнітну активність.