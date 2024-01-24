Коли чекати магнітних бур наступного місяця, в які дні вони будуть сильними, передає 24 Канал.
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Магнітні бурі в лютому 2024 року
Упродовж 2 – 16 лютого не очікується значних збурень. Так, К-індекс 2. Втім, уже наступного дня очікується падіння до К-індексу 3.
Прогноз магнітних бур на лютий / Скриншот 24 Каналу
Далі, 18 та 19 лютого прогнозують сильні магнітні бурі – 5 балів. Уже з 20 лютого вони знову послабляться. Однак, до середнього рівня, – К-індекс 3.
Коли будуть сильні бурі / Скриншот 24 Каналу