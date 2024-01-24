Когда ждать магнитных бурь в следующем месяце, в какие дни они будут сильными, передает 24 Канал.
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Магнитные бури в феврале 2024 года
В течение 2 – 16 февраля не ожидается значительных возмущений. Так, К-индекс 2. Впрочем, уже на следующий день ожидается падение к К-индексу 3.
Прогноз магнитных бурь на февраль / Скриншот 24 Канала
Далее, 18 и 19 февраля прогнозируют сильные магнитные бури – 5 баллов. Уже с 20 февраля они снова расслабятся. Однако, до среднего уровня – К-индекс 3.
Когда будут сильны бури / Скриншот 24 Канала