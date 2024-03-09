Телец, Дева и Рак. Именно с этими партнерами Козероги смогут построить крепкие и гармоничные, счастливые отношения, пишет Love 24.

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Телец

Козероги могут образовать гармоничную пару с Тельцами. Оба знака ориентированы на стабильность, ответственность и имеют ценности. Им легко договориться в бытовой жизни.

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Дева

Внимательные к деталям Девы могут создать очень благоприятную атмосферу для Козерогов. Оба знака имеют схожие ценности и потребность в порядке, что способствует сплоченности в паре.

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Рак

Этот водяной знак может прекрасно дополнять Козерога своей эмоциональной чувствительностью и способностью к состраданию. Кроме того, важную роль играет заботливость. С Раком Козерог сможет создать действительно теплую и уютную атмосферу.

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