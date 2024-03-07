Овен, Козерог и Телец. Именно этим знакам зодиака не повезет в личной жизни в марте, пишет Love 24.

Кстати Им нельзя быть вместе: какие два знака зодиака не подходят друг другу

Овен

В марте Овнам могут разбить сердце. Будьте осмотрительны и внимательны к действиям и словам партнера: это поможет избежать неприятных ситуаций. Помните о важности взаимопонимания и поддержки в паре. Обращайте внимание на чувства и эмоции.

Гороскоп для Овнов

А вы знали? Какие 2 знака зодиака всегда создают идеальный союз

Козерог

В марте может возникнуть конфликт, который разрушит отношения. Любимый человек может разбить вам сердце. Будьте внимательными и не игнорируйте красные флажки.

Гороскоп для Козерогов

Обратите внимание Названы 3 знака зодиака, которые не подходят Скорпионам

Телец

У вас возможен кризис в отношениях. В конце концов партнер разобьет сердце. Не вините во всем себя. И как бы ни было тяжело, не опускайте руки.

Гороскоп для Тельцов