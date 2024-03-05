Телец, Лев и Овен. Именно эти знаки зодиака имеют худшую совместимость со Скорпионом, пишет Love 24.

Кстати Кто из знаков зодиака лучше всего подходит Скорпиону

Телец

Этот земной знак очень ценит стабильность. Также Тельцы могут считать Скорпионов слишком драматичными и непрогнозируемыми, что очень часто будет приводить к конфликтам.

Обратите внимание Весам вообще не подходят эти 3 знака зодиака

Овен

Упрямые, энергичные и вспыльчивые Овны имеют много общего со Скорпионами. Впрочем, им трудно вжиться под одной крышей. Каждый хочет быть лидером и совсем не готов идти на уступки.

Интересно Совместимость зашкаливает: 3 знака зодиака, которые лучше всего подходят Весам

Лев

Оба знака очень сильные и амбициозные. Стремятся быть в центре внимания, всегда на первом месте. Кроме того, нередко пытаются все контролировать, а вот договориться им трудно.