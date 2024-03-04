Так, Скорпион, Рак и Овен, – именно эти знаки зодиака имеют самую низкую совместимость с Весами. Почему, пишет Love 24.

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Рак

Раки могут быть слишком эмоциональными и людьми настроения. Между тем Весы ищут стабильности, спокойствия и гармонии.

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Скорпион

Скорпионы могут быть слишком интенсивными и упрямыми для Весов, которые стремятся к взаимопониманию и гармонии. В этой паре вероятны частые конфликты.

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Овен

Обычно Овны вспыльчивые, упрямые и энергичные, что может вызвать напряжение в отношениях с Весами, которые ценят гармонию и спокойствие. Овны могут диктовать партнеры, что надо сделать, впрочем, игнорировать его потребности.

Гороскоп для Овнов