Овен, Стрелец и Близнецы. Именно эти три знака зодиака не подходят Деве. Почему именно, пишет LifeStyle 24.

Кстати Какие знаки зодиака подходят Деве

Овен

Девам будет сложно понять и принять энергичный и импульсивный стиль Овна. Он может оказаться слишком навязчивым и бескомпромиссным.

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Стрелец

Приключенческий дух и потребность Стрельцов в свободе могут противоречить необходимости в стабильности и порядке, которые важны для Дев. Кроме того, Стрельцы могут быть несколько беззаботными, не обращать внимание на детали. Разные взгляды на жизнь приведут к спорам.

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Близнецы

Близнецы обожают много говорить, кроме того, могут быть очень непредсказуемыми. Это не по душе Девам.

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