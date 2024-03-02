Рыбы, Дева и Скорпион. Эти знаки зодиака вообще не подходят Льву, пишет Love 24.

Кстати Идеальная пара: эти знаки зодиака лучше всего подходят Львам

Рыбы

Лев – энергичный и уверенный в себе знак зодиака. Между тем Рыбы часто склонны к сомнениям и неуверенности.

Эти два знака имеют разные взгляды на жизнь и ценности, поэтому они часто не могут понять друг друга.

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Дева

Лев – это известный любитель риска и приключений, в то время как Дева – спокойная и осторожная. Они могут иметь противоположный подход к жизни, что приводит к конфликтам и недоразумениям.

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Скорпион

Лев и Скорпион – два очень сильных и амбициозных знака зодиака, которые могут постоянно соревноваться за лидерство и внимание людей вокруг. Эта конкуренция приводит к напряженности в отношениях.

Также Льва может возмутить чрезмерный контроль Скорпиона, тогда как Скорпион может чувствовать себя загнанным в угол.

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