Речь идет о Стрельце, Весах и Овне. У них лучшая совместимость со Львом, пишет Love 24.

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Стрелец

Это вдохновенная и энергичная пара, которая всегда найдет способ порадовать друг друга и весело провести время. Оба знака известны своей уверенностью и оптимизмом, что помогает им преодолевать любые препятствия на своем пути. Стрелец и Лев могут стать надежной поддержкой друг для друга.

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Весы

Это элегантная и гармоничная пара, которая всегда стремится к красоте и роскоши во всем. Оба ценят артистичность и эстетику, поэтому их совместная деятельность может привести к созданию чего-то действительно особенного. Лев и Весы могут дополнять друг друга и учиться от партнера новым рецептам гармонии и счастья.

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Овен

Энергичный и упрямый Овен может поддержать Льва в его больших амбициях и решительности. Оба знака стремятся к лидерству, они прекрасно понимают друг друга. Овен также может предоставить Льву поддержку и стимулирование для достижения его целей, поскольку также мечтает достичь успеха.

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