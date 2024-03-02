Йдеться про Стрільця, Терезів та Овна. У них найкраща сумісність з Левом, пише Love 24.

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Стрілець

Це натхненна й енергійна пара, яка завжди знайде спосіб порадувати один одного і весело провести час. Обидва знаки відомі своєю впевненістю та оптимізмом, що допомагає їм долати будь-які перешкоди на своєму шляху. Стрілець і Лев можуть стати надійною підтримкою одне для одного.

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Терези

Це елегантна й гармонійна пара, яка завжди прагне до краси та розкоші в усьому. Обидва цінують артистичність і естетику, тому їхня спільна діяльність може призвести до створення чогось дійсно особливого. Лев і Терези можуть доповнювати одне одного та навчатися від партнера новим рецептам гармонії й щастя.

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Овен

Енергійний і впертий Овен може підтримати Лева в його великих амбіціях та рішучості. Обидва знаки зодіаку прагнуть до лідерства, вони прекрасне розуміють одне одного. Овен також може надати Леву підтримку та стимулювання для досягнення його цілей, оскільки також мріє досягти успіху.

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