Так, астрологи назвали три знака, которые несовместимы с Раком. В частности, это Овен, Стрелец и Водолей, передает Love 24.

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Овен

Раку трудно понимать спонтанного и энергичного Овна, который в основном действует отчаянно и незапланированно. Между тем Овен может считать Рака слишком эмоциональным, что может привести к конфликтам.

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Стрелец

Стрелец всегда стремится к приключениям и свободе, тогда как Рак ищет стабильности и уюта. Эти противоположности могут создать препятствия в связи между ними. Стрелец будет чувствовать себя ограниченным в отношениях с Раком, а тот не сможет полностью положиться на партнера.

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Водолей

Эти два знака зодиака могут жить под одной крышей, впрочем, в отдельных мирах. И хотя есть что-то общее, впрочем, понять друг друга довольно-таки трудно. Нередко пара будет конфликтовать из-за недоразумений.

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