Так, астрологи назвали три знаки, які несумісні з Раком. Зокрема, це Овен, Стрілець і Водолій, передає Love 24.

До речі 3 знаки зодіаку, які найкраще підходять Раку

Овен

Раку важко розуміти спонтанного й енергійного Овна, який в основному діє відчайдушно й незаплановано. Тим часом Овен може вважати Рака занадто емоційним, що може привести до конфліктів.

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Стрілець

Стрілець завжди прагне пригод та свободи, тоді як Рак шукає стабільності й затишку. Ці протилежності можуть створити перешкоди у зв'язку між ними. Стрілець буде відчувати себе обмеженим в стосунках з Раком, а той не зможе повністю покластися на партнера.

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Водолій

Ці два знаки зодіаку можуть жити під одним дахом, втім, в окремих світах. І хоча є щось спільне, втім, зрозуміти одне одного доволі-таки важко. Нерідко пара конфліктуватиме через непорозуміння.

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