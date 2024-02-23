Так, Овен і Козоріг, не варто очікувати позитивних змін в особистому житті. У перший місяць весни можете стикнутися з серйозними труднощами, пише Love 24.

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Овен

У березні зможете досягти успіху в різних сферах життя. Втім, не у любовній. Раптово відчуєте, що почуття вже зовсім не ті, а непорозуміння стаються дедалі частіше.

Такі рішення завжди важко ухвалювати. Спробуйте ще раз. Подумайте, чого хочете й чи не настав час поставити крапку.

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Козоріг

Ви так мрієте про справжнє кохання. Втім, може з'ясуватися, що березень не найкращий для цього місяць.

Знайомства будуть. Однак, не дуже приємні. Не біжіть за коханням. Воно обов'язково буде. Треба тільки трохи зачекати.

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