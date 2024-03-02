Риби, Діва та Скорпіон. Ці знаки зодіаку взагалі не підходять Леву, пише Love 24.

До речі Ідеальна пара: ці знаки зодіаку найкраще підходять Левам

Риби

Лев — енергійний і впевнений в собі знак зодіаку. Тим часом Риби часто схильні до сумнівів і невпевненості.

Ці два знаки мають різні погляди на життя та цінності, тому вони часто не можуть зрозуміти одне одного.

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Діва

Лев — це відомий любитель ризику і пригод, в той час як Діва — спокійна й обережна. Вони можуть мати протилежний підхід до життя, що призводить до конфліктів і непорозумінь.

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Скорпіон

Лев і Скорпіон - два дуже сильні та амбіційні знаки зодіаку, які можуть постійно змагатися за лідерство та увагу людей навколо. Ця конкуренція призводить до напруженості у стосунках.

Також Лева може обурити надмірний контроль Скорпіона, тоді як Скорпіон може відчувати себе загнаним у кут.

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