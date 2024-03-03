Так, Тельцы, вам поступит плохая новость. Однако, как бы ни было трудно и больно, не опускайте руки, пишет LifeStyle 24.
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Телец
В этом месяце вы можете неожиданно получить очень неприятную новость. Известие сильно расстроит.
Март будет нелегким. Впрочем, избегайте конфликтных ситуаций и встреч с людьми, которые не дают вам ничего хорошего, а только приносят боль и грусть.
Будьте готовы, что проблемы могут возникнуть внезапно. Однако, не перегружайте себя.
Как бы ни было тяжело, постарайтесь сохранять спокойствие, держать себя в руках. Не погружайтесь в грустные мысли и не позволяйте им влиять на вашу жизнь.
Найдите способ восстановить свою гармонию. Доверьтесь близким и друзьям, которые всегда поддержат вас в сложной ситуации.
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Гороскоп для Тельцов