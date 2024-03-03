Так, Тельці, вам надійде погана новина. Однак, як би не було важко й боляче, не опускайте руки, пише LifeStyle 24.

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Телець

Цього місяця ви можете несподівану отримати дуже непримєну новину. Звістка сильно засмутить.

Березень буде нелегким. Втім, уникайте конфліктних ситуацій і зустрічей з людьми, які не дають вам нічого хорошого, а тільки приносять біль і смуток.

Будьте готові, що проблеми можуть виникнути раптово. Однак, не перевантажуйте себе.

Як би не було важко, постарайтеся зберігати спокій, тримати себе в руках. Не занурюйтесь у сумні думки та не дозволяйте їм впливати на ваше життя.

Знайдіть способ відновити свою гармонію. Довіртеся близьким і друзям, які завжди підтримають вас складній ситуації.

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