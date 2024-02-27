Так, Козерог, Скорпион, Овен и Телец, этой весной особенно будут нуждаться в поддержке близких. Что их ждет, передает LifeStyle 24.
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Козерог
Уже этой весной любимый человек может разбить Козерогам сердце. Справиться с переживаниями самостоятельно будет не просто. Понадобится поддержка близких.
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Скорпион
В первый месяц весны Скорпионы могут столкнуться с трудностями. Это будет непростой период, пережить который поможет поддержка близких.
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Овен
Этой весной Овны смогут достичь успеха во многих сферах. Вместе с тем любимый человек разобьет им сердце. Понадобится моральная поддержка друзей.
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Телец
У представителей этого знака зодиака уже в марте может начаться черная полоса. Будет казаться, будто против них весь мир. Тельцы будут крайне нуждаться в поддержке близких.
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