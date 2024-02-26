Так, Скорпион, Водолей и Стрелец – не лучшие партнеры для Тельца. Почему именно, пишет Love 24.

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Скорпион

Тельцу трудно связывать отношения со Скорпионом, поскольку оба знака имеют большую потребность в контроле. Также они упрямы.

Скорпион обычно очень эмоциональный и стремится доминировать в любой ситуации, что может привести к конфликтам с Тельцом, который ценит спокойствие и гармонию.

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Водолей

Водолеи обычно не занимаются материальными ценностями и не придают такого великого значения частной собственности, как Тельцы. Также они непредсказуемы, что может вызвать стресс и недовольство партнера.

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Стрелец

Этим знакам зодиака трудно ужиться вместе. У них разные взгляды на жизнь и ценности. Стрелец всегда ищет приключений и новых впечатлений. Между тем Тельцу больше по душе комфорт и стабильность.

Также Стрелец может показаться слишком безответственным и раскованным, игнорировать временные рамки и вообще любые "ограничения". Это не по нраву Тельцу, для которого важны порядок и дисциплина.

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