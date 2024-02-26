Так, Скорпіон, Водолій і Стрілець – не найкращі партнери для Тельця. Чому саме, пише Love 24.

До речі Ці 2 знаки зодіаку найкраще підходять Тельцям

Скорпіон

Тельцю важко зв'язувати стосунки зі Скорпіоном, оскільки обидва знаки мають велику потребу в контролі. Також вони вперті.

Скорпіон зазвичай дуже емоційний і прагне домінувати в будь-якій ситуації, що може призвести до конфліктів з Тельцем, який цінує спокій і гармонію.

Важливо Зовсім несумісні: 2 пари знаків зодіаку, яким категорично не можна бути разом

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Водолій

Водолії зазвичай не переймаються матеріальними цінностями та не надають такого великого значення приватній власності, як Тельці. Також вони непередбачувані, що може викликати стрес і незадоволення партнера.

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Стрілець

Цим знакам зодіаку важко вжитися разом. У них відмінні погляди на життя та цінності. Стрілець завжди шукає пригод та нових вражень. Тим часом Тельцю більше до душі комфорт і стабільність.

Також Стрілець може здатися занадто безвідповідальним і розкутим, ігнорувати часові межі та взагалі будь-які "обмеження". Це не до вподоби Тельцю, для якого важливі порядок і дисципліна.

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