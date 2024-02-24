Риби, Скорпіон і Рак, – ці знаки зодіаку взагалі не підходять Овну. Їхня несумісність прямо-таки зашкалює. Чому саме, пише Love 24.

До речі Які знаки зодіаку підходять Овнам

Риби

У цих знаків зодіаку різні погляди на життя. Окрім того, Риби можуть здаватися Овнам занадто мрійливими, емоційними та непрактичними. Їм буде некомфортно разом.

Риби

Гороскоп для Риб

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Рак

Раки дуже емоційні й потребують багато уваги й підтримки. Це може бути заскладно для Овнів, які шукають свободу й самостійність.

Рак

Гороскоп для Раків

Скорпіон

Жоден з цих знаків не готовий йти на поступки одне одному. Як Овен, так і Скорпіон дуже впертий і завжди хоче бути лідером. Їм важко вжитися разом.

Скорпіон

Гороскоп для Скорпіонів