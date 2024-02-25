Дева и Рак – именно эти знаки зодиака имеют лучшую совместимость с Тельцом. Почему именно они, передает Love 24.
К слову Совсем несовместимы: 2 пары знаков зодиака, которым категорически нельзя быть вместе
Дева
У этих знаков зодиака сильное взаимопонимание. Девам нравится устойчивость Тельцов, тогда они ценят креативность и аналитический подход Дев. Обоим очень важны комфорт и безопасность, поэтому в отношениях всегда надежные партнеры.
Важно Ни в коем случае: Овну нельзя быть с этими знаками зодиака
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Рак
Представители этих знаков зодиака испытывают глубокую эмоциональную связь и взаимопонимание. Раки очень чувствительны и склонны заботиться о близких, что может удовлетворить потребности Тельцов в заботе и внимании.
Оба ценят домашний уют и семейный комфорт. Они могут построить действительно гармоничные и крепкие отношения.
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