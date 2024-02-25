Дева и Рак – именно эти знаки зодиака имеют лучшую совместимость с Тельцом. Почему именно они, передает Love 24.

К слову Совсем несовместимы: 2 пары знаков зодиака, которым категорически нельзя быть вместе

Дева

У этих знаков зодиака сильное взаимопонимание. Девам нравится устойчивость Тельцов, тогда они ценят креативность и аналитический подход Дев. Обоим очень важны комфорт и безопасность, поэтому в отношениях всегда надежные партнеры.

Важно Ни в коем случае: Овну нельзя быть с этими знаками зодиака

Гороскоп для Девы

Узнайте также Какие знаки зодиака подходят Овнам

Рак

Представители этих знаков зодиака испытывают глубокую эмоциональную связь и взаимопонимание. Раки очень чувствительны и склонны заботиться о близких, что может удовлетворить потребности Тельцов в заботе и внимании.

Оба ценят домашний уют и семейный комфорт. Они могут построить действительно гармоничные и крепкие отношения.

Обратите внимание Совместимы на 100%: какие 2 знака зодиака больше всего подходят Рыбам

Гороскоп для Рака