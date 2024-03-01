Так, Водолей и Скорпион, уже в марте вас ждет кое-что очень интересное. То, о чем вы, мечтаете, произойдет, пишет Lifestyle 24.
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Водолей
Уже в первый весенний месяц Водолеи получат долгожданную новость. Наконец состоится то, чего вы так давно ждали. Не сдерживайте эмоций. И пусть эта весна станет для вас действительно счастливой.
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Скорпион
Вы неожиданно можете получить приятный подарок, а вместе с ним замечательную новость. Приготовьтесь к важным изменениям. Действуйте так, как подсказывает сердце. Не бойтесь проявлять свои чувства, звезды пророчат вам огромный успех.
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