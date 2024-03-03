Так, лучшая совместимость у Девы с Рыбами, Весами и Козерогом. Почему именно эти знаки, передает Love 24.

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Рыбы

Девы очень ценят поддержку и понимание, которые могут предоставить им Рыбы. Эти два знака зодиака имеют все шансы создать глубокую эмоциональную связь, которая базируется на взаимоуважении и сочувствии.

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Весы

Весы хорошо подходит Девам. Оба знака отличаются стремлением к порядку, организации и дисциплине. Они могут создать устойчивую связь, основанную на взаимном понимании и гармоничном дополнении друг друга.

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Козерог

Девы могут иметь очень крепкие и гармоничные отношения с Козерогом. Оба знака зодиака отмечаются ответственностью, амбициозностью и стремлением к успеху. Они могут создать устойчивый и надежный союз, основанный на взаимной поддержке и общих целях.

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