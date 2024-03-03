Овен, Стрілець і Близнюки. Саме ці три знаки зодіаку не підходять Діві. Чому саме, пише LifeStyle 24.

До речі Які знаки зодіаку підходять Діві

Овен

Дівам буде складно зрозуміти та прийняти енергійний та імпульсивний стиль Овна. Він може виявитися занадто нав'язливим та безкомпромісним.

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Стрілець

Пригодницький дух і потреба Стрільців у свободі можуть суперечити необхідності у стабільності та порядку, які є важливими для Дів. Крім того, Стрілці можуть бути дещо безтурботними, не звертати увагу на деталі. Різні погляди на життя призведуть до суперечок.

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Близнюки

Близнюки обожнюють багато говорити, окрім того, можуть бути дуже непередбачуваними. Це не до душі Дівам.

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