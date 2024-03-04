Так, Водолей, Рыбы и Лев больше всего подходят Весам. Почему именно они, передает Love 24.
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Водолей
Водолеи очень ценят свободу и независимость, как и Весы. Также Водолеи могут вдохновить их на достижение новых высот.
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Рыбы
Весы может хорошо ладить с Рыбами, поскольку они известны своей эмпатией и чувствительностью. Рыбы помогут Весам выражать свои чувства, будут понимать их и поддерживать.
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Лев
Люди, рожденные под этим знаком, могут привлечь внимание Весов своей энергичностью и харизмой. Львы всегда ожидают признания и почитания. Впрочем, готовы поддерживать партнера в достижении общих целей.
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