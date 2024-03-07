Овен, Козоріг і Телець. Саме цим знакам зодіаку не пощастить в особистому житті в березні, пише Love 24.

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Овен

У березні Овнам можуть розбити серце. Будьте обачливі й уважні до дій та слів партнера: це допоможе уникнути неприємних ситуацій. Пам'ятайте про важливість взаєморозуміння та підтримки в парі. Звертайте увагу на почуття й емоції.

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Козоріг

У березні може виникнути конфлікт, який зруйнує стосунки. Кохана людина може розбити вам серце. Будьте уважними й не ігноруйте червоні прапорці.

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Телець

У вас можлива криза у стосунках. Врешті-решт партнер розіб'є серце. Не звинувачуйте у всьому себе. І як би не було важко, не опускайте руки.

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