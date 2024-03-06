Цим знакам зодіаку не можна будувати стосунки. Нічого хорошого не вийде, пише Love 24.

До речі Названо 3 знаки зодіаку, які не підходять Скорпіонам

Овен і Рак

Овен швидко приймає рішення, тоді як Рак може бути схильний до коливань і переживань, прагнення розуміння та підтримки партнера.

Конфлікти між цими знаками можуть виникати через різницю у виявленні почуттів. Овен може вважати, що Рак забагато переживає, тоді як Рак буде відчувати, що йому не вистачає емоційної підтримки.

Також Овни часто ставлять перед собою амбіційні цілі та готові ризикувати, щоб досягти успіху. Тим часом Раки можуть бути більш консервативними та обережними у своїх діях. Вони віддають перевагу родинному затишку та стабільності. Овни ж відчувають потребу у нових враженнях.

До речі, особистий простір є важливим для обох знаків, і вони можуть по-різному розуміти це поняття. Так, Овен може вважати, що йому потрібно більше свободи, Рак – відчувати себе незахищеним у надмірно активному середовищі.

Здатність до компромісів і взаємопідтримки може стати дуже викликом для цієї пари.

Важливо Несумісні: які 3 знаки зодіаку взагалі не підходять Ракам

Гороскоп сумісності для Овна й Рака

