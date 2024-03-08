Так, Овен и Весы могут иметь проблемы на фоне магнитных бурь. Чего ждать этим знакам зодака, рассказывает LifeStyle 24.

Кстати Во время магнитных бурь 3 знакам зодиака стоит позаботиться о своем здоровье

Овен

Эти выходные могут быть нелегкими из-за негативного влияния магнитных бурь. Отложите все и отдохните. В противном случае могут неожиданно появиться проблемы.

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Весы

9 – 10 марта у вас могут возникнуть проблемы в личной жизни. Поговорите честно и открыто. Ну и, конечно же, подумайте над своим поведением. Хватит отдавать все другим, обделяя при этом самого близкого человека. Действительно ли вы стремитесь к гармонии?

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