Так, Овен і Терези можуть мати проблеми на тлі магнітних бур. Чого чекати цим знакам зодаку, розповідає LifeStyle 24.

До речі Під час магнітних бур 3 знакам зодіаку варто подбати про своє здоров'я

Овен

Ці вихідні можуть бути нелегкими через негативний вплив магнітних бур. Відкладіть усе та відпочиньте. В іншому випадку можуть неочікувано з'явитися проблеми.

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Терези

9 – 10 березня у вас можуть виникнути проблеми в особистому житті. Поговоріть чесно та відкрито. Ну і, звісно ж, подумайте над своєю поведінкою. Досить віддавати все іншим, обділяючи при цьому найближчу людину. Чи справді ви прагнете гармонії?

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