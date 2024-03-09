Астрологи назвали чотири знаки зодіаку, які мають схильність бути енергетичними вампірами. Зокрема, це Риби, Рак, Скорпіон і Водолій, пише LifeStyle 24.

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Риби

Представники цього знаку мають тенденцію поглинати емоційну енергію людей навколо. Вони дуже чутливі.

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Рак

Раки зазвичай дуже емоційні й емпатичні. Водночас вони можуть надто сильно поглинати енергію інших.

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Скорпіон

Представники цього знаку мають сильну схильність до поглинання емоційної енергії інших людей. Вони можуть бути дуже пристрасними та інтенсивними.

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Водолій

Водолії мають тенденцію поглинати енергію інших через велику емоційну чутливість і природну спроможність співчувати. Втім, це може негативно впливати на власний емоційний стан.

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