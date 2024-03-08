Так, Риби, Рак і Діва не підходять Стрільцю. Ці стосунки до добра та щастя не доведуть, пише Love 24.

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Рак

Стрілець і Рак мають дуже різні погляди на життя. Рак славиться своєю емоційною чутливістю та потребою в стабільності, тоді як Стрілець шукає пригоди та прагне свободи. Це може привести до постійних конфліктів.

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Діва

Діва і Стрілець можуть мати труднощі у взаєморозумінні. Діва важливі деталі й порядок, у той час як Стрілець може бути вільнодумним і невпорядкованим. У таких стосунках постійно зашкалюватиме напруга.

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Риби

Риби та Стрілець мають різні цінності й погляди на життя. Риби часто живуть у своєю світі мрій і фантазій, тоді як Стрілець шукає розуміння та пригоди. Разом вони не стануть щасливими.

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