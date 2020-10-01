Нідерландська модель Ромі Стрейд одна з перших відкрила "парад" зіркового бейбі-буму. Наприкінці травня 25-річна дівчина потішила всіх новиною, що після кількох років безпліддя вона змогла завагітніти. Зараз же модель перебуває на 30 тижні вагітності, помалу готуючись до пологів.

Щаслива майбутня матуся Ромі та її коханий чоловік Лауренс ван Леейвен вже перебувають у солодкому очікуванні свого малюка після кількох років спроб зачати дитину. Якщо кілька днів тому про перші місяці вагітності заявила подруга Стрейд – Ельза Госк, то нідерландська зірка вже перетнула рубіж третього триместру вагітності. Варто припустити, що у листопаді жінка народить дитину. Незважаючи чи ненайскладніший період, Ромі намагається потішити себе та шанувальників красивими фото в інстаграмі.

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Днем раніше жінка опублікувала миловидне фото, на якому постала лише в чорних лосинах та рожевому бюстгальтері від бренду Victoria's Secret. Відомо, що модель є "ангелом" білизняного бренду, відтак навіть під час вагітності вона не забуває прорекламувати улюблену продукцію. Волосся у Ромі було розпущеним, а губи підведені ніжним рожевим блиском.



Вагітна Ромі Стрейд / Instagram / @romeestrijd

Фанати були втішені новою світлиною своєї улюблениці та побажали їй якнайбільше сил дочекатись свого первістка. Пропонуємо переглянути й інші пікантні фото вагітної Ромі Стрейд у звабливій білизні.