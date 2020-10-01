Нидерландская модель Роми Стрейд одной из первых открыла "парад" звездного бейби-бума. В конце мая 25-летняя девушка порадовала всех новостью, что после нескольких лет бесплодия она смогла забеременеть. Сейчас же модель находится на 3 месяце беременности, понемногу готовясь к родам.

Счастливая будущая мамочка Роми и ее любимый муж Лауренс ван Леейвен уже находятся в сладком ожидании своего малыша после нескольких лет попыток зачать ребенка. Если несколько дней назад о первых месяцах беременности заявила подруга Стрейд – Эльза Госк, то нидерландская звезда уже пересекла рубеж третьего триместра беременности. Стоит предположить, что в ноябре женщина родит ребенка. Несмотря едва ли не самый сложный период, Роми старается порадовать себя и поклонников красивыми фото в инстаграме.

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Днем ранее женщина опубликовала миловидное фото, на котором предстала лишь в черных лосинах и розовом бюстгальтере от бренда Victoria's Secret. Известно, что модель является "ангелом" бельевого бренда, поэтому даже во время беременности она не забывает прорекламировать любимую продукцию. Волосы у Роми были распущены, а губы подведены нежным розовым блеском.



Беременная Роми Стрейд / Instagram / @romeestrijd

Фанаты были обрадованы новой фотографией своей любимицы и пожелали ей как можно больше сил дождаться своего первенца. Предлагаем посмотреть и другие пикантные фото беременной Роми Стрейд в соблазнительном белье.