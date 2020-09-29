Шведская модель Эльза Госк, которая привыкла поражать своих поклонников стильными кадрами в инстаграм, оригинально призналась, что ожидает появления первенца. Девушка опубликовала подборку кадров на которых заметен довольно округлый живот.

Соответствующие кадры появились на личной инстаграм-странице модели. Будущая мама позировала обнаженной, прикрываясь белоснежной шубой.

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Держу этого ангела в животе уже некоторое время в секрете. Чувствую себя очень взволнованной, я счастлива ожидать ребенка и начать новую главу жизни с мужчиной моей мечты,

– отметила манекенщица.



Эльза Госк беременна / Instagram / @hoskelsa

Отцом ребенка является парень Эльзы Госк Том Дали. Пара не замужем, впрочем, довольно долго встречается.



Эльза Госк беременна / Instagram / @hoskelsa

Напомним, шведская модель Эльза Госк, которая является одним из самых известных "ангелов" Victoria's Secret недавно приобрела апартаменты в Нью-Йорке. Вероятно, новое помещение молодая семья приобрела после известия о беременности.



Эльза Госк беременна / Instagram / @hoskelsa

Что известно об Эльзе Госк

С 14-ти лет Эльзе поступали предложения по съемкам. В этом возрасте и началась ее карьера, которую она часто ставила на перерыв из-за учебы и игры в баскетбол.

В 2011 году Эльза начала участвовать в показах Victoria's Secret. Первый эфир с ее участием, который вышел на экраны 29 ноября того же года, состоялся в Нью-Йорке в начале месяца. Именно в этот город переехала шведская модель, чтобы развивать свою карьеру. И уже с 2014 года Эльза официально стала "ангелом" Victoria's Secret.

В 2018 году самым ожидаемым был выход на подиум Эльзы Госк. Именно она получила честь показать самое дорогое изделие новой коллекции Victoria's Secret – бюстгальтер с названием The Dream Angels Fantasy Bra за миллион долларов. Роскошное изделие украшено драгоценными камнями и создано дизайнерами Atelier Swarovski.