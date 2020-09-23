Шведская модель Эльза Хоск хорошо разбирается в трендах, поэтому уже успела примерить стильные массивные сапоги, которые соединила с легким, белым платьем.

Стильная блондинка Эльза Хоск может похвастаться изысканным гардеробом. Модель любит люксовые бренды и наполняет трендовым нарядом свой гардероб. Лента ее инстаграма переполнена стильными образами, за которыми следят более 6 миллионов пользователей, пишет 24 канал.

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Эльзу Хоск без всяких колебаний можно назвать иконой стиля. На страницах инстаграма девушка смело диктует моду и делится образами, которые составила из наряда, который находится на пике популярности.



Эльза Хоск в трендовых сапогах / Instagram / @hoskelsa



Шведская модель демонстрирует трендовый образ / Instagram / @hoskelsa

Для очередной фотосессии манекенщица выбрала зеленый парк. На фотографиях она предстала в платье бренда Cecilie Bahnsen и массивных кожаных сапогах Prada. Смелый look девушка дополнила черными очками. Голубоглазая модель оставила свои волосы прямыми.



Эльза Хоск опубликовала новые кадры в инстаграме / Instagram / @hoskelsa