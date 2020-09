Шведская модель Эльза Госк продолжает диктовать тренды модницам в разных уголках мира. Знаменитость в который раз похвасталась стильным аутфитом, надев красивый розовый плащ.

Эльза Госк является одной из тех звезд, которые неизменно делятся с поклонницами вариантами эффектных образов. На личную страницу Эльзы в Инстаграме подписаны более 6 миллионов пользователей сети, которые с нетерпением ждут новые публикации знаменитости.

Смотрите также В голубом платье с вырезом на спине: Эльза Госк покорила сеть безупречным образом

Звезда современного модельного бизнеса не заставляет фолловеров долго ожидать. Она часто показывает свой look of the day, которым вызывает восхищение у аудитории поклонников.

Трендовый look Эльзы Госк

Для прогулки по осеннему городу модель выбрала черные брюки и водолазку, которые соединила с массивными сапогами черного цвета. Такой аутфит звезда решила сделать ярче с помощью плаща. Верхняя одежда Госк была нежно-розового цвета, который добавил образу нежности и женственности. Также звезда дополнила look маленькой сумочкой в тон плаща.

Белокурые волосы любимица миллионов уложила в естественные локоны, а на лице сделала эффектный макияж в естественных оттенках. Глаза она подчеркнула с помощью коричневых теней, а губы накрасила нюдовой помадой.

Для просмотра фото листайте справа