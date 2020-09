Шведська модель Ельза Госк продовжує диктувати тренди модницям у різних куточках світу. Знаменитість вкотре похизувалася стильним аутфітом, одягнувши красивий рожевий плащ.

Ельза Госк є однією із тих зірок, які незмінно діляться із шанувальницями варіантами ефектних образів. На особисту сторінку Ельзи в інстаграмі підписано понад 6 мільйонів користувачів мережі, які з нетерпінням чекають на нові публікації знаменитості.

Дивіться також У блакитній сукні з вирізом на спині: Ельза Госк підкорила мережу бездоганним образом

Зірка сучасного модельного бізнесу не змушує фоловерів довго очікувати. Вона часто показує свій look of the day, яким викликає захоплення в аудиторії прихильників.

Трендовий look Ельзи Госк

Для прогулянки осіннім містом модель обрала чорні штани та водолазку, які поєднала з масивними чоботами чорного кольору. Такий аутфіт зірка вирішила зробити яскравішим за допомогою плаща. Верхній одяг Госк був ніжно-рожевого кольору, що додав образові ніжності та жіночності. Також зірка доповнила look маленькою сумочкою в тон плаща.

Біляве волосся улюблениця мільйонів вклала у природні локони, а на обличчі зробила ефектний макіяж в природних відтінках. Очі вона підкреслила за допомогою коричневих тіней, а губи нафарбувала нюдовою помадою.

Для перегляду фото гортайте праворуч