Шведська модель Ельза Госк добре знається на трендах, тож вже встигла приміряти стильні масивні чоботи, які поєднала з легкою, білою сукнею.

Стильна білявка Ельза Госк може похизуватися вишуканим гардеробом. Модель любить люксові бренди та наповнює трендовим вбранням свій гардероб. Стрічка її інстаграму переповнена стильними образами, за якими пильнують понад 6 мільйонів користувачів, пише 24 канал.

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Ельзу Госк без жодних вагань можна назвати іконою стилю. На сторінках інстаграму, дівчина сміло диктує моду та ділиться образами, які склала з вбрання, яке перебуває на піку популярності.



Ельза Госк у трендових чоботах / Instagram / @hoskelsa



Шведська модель демонструє трендовий образ / Instagram / @hoskelsa

Для чергової фото сесії манекенниця обрала зелений парк. На світлинах вона постала у сукні бренду Cecilie Bahnsen та масивних шкіряних чоботах Prada. Сміливий look дівчина доповнила чорними окулярами. Блакитноока модель залишила своє волосся прямим.



Ельза Госк опублікувала нові кадри в інстаграмі / Instagram / @hoskelsa