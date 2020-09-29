Шведська модель Ельза Госк, яка звикла вражати своїх прихильників стильними кадрами в інстаграмі, оригінально зізналася, що очікує на появу первістка. Дівчина опублікувала добірку кадрів на яких помітний досить округлий живіт.

Відповідні кадри з’явилися на особистій інстаграм-сторінці моделі. Майбутня матуся позувала оголеною, прикриваючись білосніжною шубою.

Читайте також Масивні чоботи та ніжна сукня: Ельза Госк вразила сміливим образом – фото

Тримаю цього ангела в животі вже деякий час в секреті. Почуваюся дуже схвильованою та щаслива очікувати на дитину і почати нову главу життя з чоловіком моєї мрії,

– зазначила манекенниця.



Ельза Госк вагітна / Instagram / @hoskelsa

Батьком дитини є хлопець Ельзи Госк Том Далі. Пара не одружена, втім досить довго зустрічається.



Ельза Госк вагітна / Instagram / @hoskelsa

Нагадаємо, шведська модель Ельза Госк, яка є одним з найвідоміших "ангелів" Victoria's Secret нещодавно придбала апартаменти у Нью-Йорку. Ймовірно, нове помешкання молода сім’я придбала після звістки про вагітність.



Ельза Госк вагітна / Instagram / @hoskelsa

Що відомо про Ельзу Госк

З 14-ти років Ельзі поступали пропозиції щодо зйомок. В цьому віці і розпочалась її кар’єра, яку вона часто ставила на перерву через навчання та гру в баскетбол.

2011 року Ельза почала брати участь у показах Victoria’s Secret. Перший ефір з її участю, який вийшов на екрани 29 листопада того ж року, відбувся у Нью-Йорку на початку місяця. Саме в це місто переїхала шведська модель, аби розвивати свою кар’єру. І вже з 2014 року Ельза офіційно стала "ангелом" Victoria’s Secret.

У 2018 році найочікуванішим був вихід на подіум Ельзи Госк. Саме вона отримала честь показати найдорожчий виріб нової колекції Victoria's Secret – бюстгальтер із назвою The Dream Angels Fantasy Bra за мільйон доларів. Розкішний виріб прикрашений дорогоцінним камінням та створений дизайнерами Atelier Swarovski.