Після одужання від коронавірусу Володимир Остапчук та його кохана Христина повернулись до роботи та активного життя. У новому інтерв'ю наречена ведучого розповіла, чи заходять вони у секс-шопи і як взагалі ставляться до дорослих "іграшок".

Про еротичні фантазії у їхньому з Володимиром романі Христина Горняк розповіла в програмі "Зірковий шлях", повідомляє канал "Україна". Вона не приховує, що любить вносити різноманітність в інтимне життя, тому ходить у секс-шопи.

До слова Володимир Остапчук та його наречена побороли коронавірус

"Іграшки з секс-шопу у нас є, а які – розповідати не буду", – лаконічно зазначила Христина. Вона додала, що деякі покупці ніяково себе почувають, опиняючись в такому магазині і часто кажуть, що купують не собі, а подрузі. Ймовірно, так вона зізналась і про себе.

Ти зазвичай заходиш туди, жартуєш і кажеш: "Це не мені, а подружці. А потім з подивом бачиш, що там є, і починаєш цікавитися: "І таке у вас є?! А це що?! Покажіть нам. І це класно,

– резюмувала жінка.

Христина переконана, що у такі магазини важливо навідуватись закоханим парам, якщо вони хочуть, щоб в них "у ліжку" все було добре: "… Ми спочатку відмовляємось слухати що-небудь на настільки інтимну тему. А потім розуміємо, що можемо отримати дуже корисну інформацію. Тому я намагаюся все дізнатися, щоб в нашій парі все було добре".

Що відомо про стосунки Володимира Остапчука та Христини Горняк

Володимир та Христина оголосили про свої стосунки 23 травня у програмі "Світське життя". Пізніше на їх особистих сторінках в інстаграмі з'явилися чуттєві фото, де закохані розповіли свою історію. Для прихильників шоумена обраниця не стала несподіванкою, адже саме про неї точилися розмови ще з лютого 2020 року, коли журналістам вдалося викрити дівчину телеведучого. Остапчук зазначив, що коли всі пристрасті втихли, він вирішив поділитися своїм щастям та познайомити громадськість з коханою.

19 серпня о 19:00 у першу річницю знайомства шоумен і телеведучий освідчився коханій під час подорожі в Стамбул. Подорож до Туреччини та прогулянку яхтою протокою Босфор на заході сонця організувала сама Христина, однак про її сюрприз Остапчук знав і готував свій. Напередодні поїздки чоловік поїхав до батьків коханої, аби попросити її руку й серце. У Києві з подружками дівчини він обрав каблучку від ювелірного бренду Tiffany & Co, а в Стамбулі разом з Христиною придбав ще одну – класичну з каменем від того ж бренду. Своє весілля вони планували зробити на початку вересня у вузькому колі рідних та друзів, але на заваді стала коронавірусна хвороба, яка "зачепила" як Христину, так і Володимира. Наразі пара здорова і планує наступну дату весілля.